Netflix renova per a una segona temporada «La maldición de Hill House»

La maldición de Hill House comptarà amb una segona temporada, després que Netflix n'hagi anunciat la seva renovació. Segons el portal Variety, la sèrie de terror mutarà en la seva nova entrega per relatar una història inèdita. D'aquesta manera, la producció creada per Mike Flanagan continuarà explorant el gènere del terror psicològic, en una nova tanda de lliuraments que podrien arribar a finals d'aquest mateix any. A més, Netflix ha confirmat que Flanagan i el productor executiu de la sèrie, Trevor Macy, han arribat a un acord per desenvolupar nous continguts per a la plataforma de streaming nord-americana.