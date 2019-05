Showtime renova per a una segona temporada la comèdia negra «Black Monday»

La cadena Showtime ha renovat per a una segona temporada la comèdia Black Monday, protagonitzada per Don Cheadle, Andrew Rannells i Regina Hall. La nova temporada de la sèrie creada per David Caspe i Jordan Cahan constarà novament de deu episodis que s'estrenaran l'any vinent. « Black Monday aborda amb humor la cobdícia, l'estil, la música i l'excés dels 80, però també és astuta en els seus comentaris socials sobre aquesta era i, indirectament, també de la nostra era actual», diu el president de Showtime Entertainment, Gary Levine.