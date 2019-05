La cadena Fox renova la sèrie «Empire» per a una sisena temporada

Fox ha confirmat finalment la renovació de la sèrie Empire per a una sisena temporada. Segons informa Formula TV, els nous lliuraments no comptaran en principi amb la participació de Jussie Smollett, després que Jamal Lyon, el seu personatge, va ser eliminat dels dos últims episodis de la cinquena temporada.

Empire s'ha situat com el segon drama amb més audiència de la cadena nord-americana en el present curs, només superat per 911. Els nous episodis arribaran en principi a partir de l'any vinent, tot i que encara no s'han anunciat oficialment les dates.