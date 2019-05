Hilary Swank protagonitzarà «Away», la nova sèrie espacial que prepara Netflix

L'actriu Hilary Swank protagonitzarà Away, un nou drama espacial produït per Netflix i creat per Jason Katims, responsable de drames com Friday Night Lights o Parenthood. La primera temporada, que estarà formada per deu lliuraments, se centra en Emma Green, una astronauta nord-americana que ha de deixar enrere el seu marit i la seva filla adolescent per comandar una tripulació espacial internacional que s'embarca en una perillosa missió al planeta Mart. Tot i que encara no hi ha confirmació, la sèrie podria estrenar-se a mitjans de 2020.