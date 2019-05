TVE renova per a una segona temporada la sèrie «La Caza. Monteperdido»

Televisió Espanyola vol seguir apostant per la ficció i per aquest motiu no ha dubtat a renovar La caza. Monteperdido, una de les sèries que més bona acollida ha tingut enguany per part de l'audiència. D'aquesta manera, el Pirineu aragonès tornarà a ser escenari d'aquest thriller amb un nou misteri per resoldre, en la segona temporada de la ficció. Una de les claus del seu l'èxit és, segons José Manuel Lorenzo, productor de la sèrie, que «sosté el drama i el thriller. L'alquímia dels dos elements al costat de la interpretació és el que ha fet que la gent s'enganxés».