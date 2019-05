Sandra Barneda presentarà el programa «Viva la vida» durant aquest estiu

Sandra Barneda ocuparà el lloc d'Emma García durant els mesos d'estiu al capdavant del programa Viva la vida de Telecinco. La designació de Barneda arriba després que Mediaset España decidís substituir-la com a presentadora del debat de Supervivientes per Jordi González. Tot i que encara no estan tancades les dates, segons informa el diari La Vanguardia, es dona per segur que la catalana presentarà l'espai, com a mínim, durant un mes i mig, tant en la seva edició de dissabte com de diumenge i previsiblement des de mitjan juliol fins a finals d'agost.