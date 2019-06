La sèrie «The Walking Dead» podria deixar de rodar-se a l'estat de Georgia

Els responsables de producció de la sèrie The Walking Dead s'estarien plantejant la possibilitat d'abandonar l'estat nord-americà de Georgia com a seu del seu rodatge si segueix endavant la nova proposta de llei per restringir l'avortament. A principis de maig, el governador Brian Kemp va signar una llei que decretava la prohibició de l'avortament si es detectava el batec del fetus. Aquesta mesura hauria d'entrar en vigor l'1 de gener de 2020, encara que actualment està sotmesa a recursos legals. Segons informa Formula TV, els directius del canal AMC han amenaçat amb desplaçar les seves futures produccions de l'estat si no es revoca la mesura.