Un documental mostra la pràctica esportiva femenina a l'Aràbia Saudita

El programa 365 d'Esport3 emet avui a les 21.15 h el reportatge L'esport femení a l'Aràbia Saudita. La producció mostra noies saudites que tenen l'oportunitat de fer esport per primera vegada a la seva vida gràcies a un programa extraescolar implantat per la Fundació Barça. Per a la gravació del capítol, el Govern saudita va permetre de forma excepcional que els periodistes de TV3 i Barça TV entressin amb càmera al país.

L'Aràbia Saudita és una monarquia absolutista que té 30 milions d'habitants sense llibertats ni igualtat de gènere. Això no obstant, el país utilitza l'esport com a finestra per acostar-se al món. S'hi celebrarà el Ral·li Dakar el 2020.