Frank Blanco deixarà de presentar «Zapeando» a partir de setembre

Frank Blanco s'acomiada de Zapeando després de gairebé sis anys com a conductor del programa de sobretaula de La Sexta. Blanco ha comunicat que tanca una etapa professional a Atresmedia per iniciar nous projectes televisius. «Aquest anunci és complicat, perquè incompliré una promesa. Això no ho sap ni la meva mare. S'acaba una etapa i estic desitjant explicar-vos de què es tracta», va confessar divendres Blanco. La presentadora del programa durant l'estiu serà Anna Simon, mentre que Blanco tornarà per acomiadar-se al setembre.