Netflix encarrega més episodis per a la cinquena i última temporada de «Lucifer»

Netflix va anunciar el passat divendres que estén la temporada final de la comèdia de crims Lucifer fins a 16 episodis, en comptes d'acabar la sèrie amb tan sols deu com havia anunciat prèviament. Fox va cancel·lar Lucifer l'any passat després de tres temporades. Un mes més tard, Netflix va recollir la ficció per a una quarta temporada (que es va estrenar al maig), i el mes passat va renovar-la per a una cinquena i última. El programa segueix el Lord of Hell, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) i la detectiu Decker (Lauren German), que resolen crims junts.