La versió televisiva de «The Stand» ja té els seus actors principals

La cadena de televisió nord-americana CBS ha confirmat el fitxatge dels quatre actors principals de la seva futura sèrie The Stand, la qual estarà basada en la novel·la homònima (i traduïda a l'espanyol com Apocalipsis) de Stephen King. La història tracta la lluita entre el bé i el mal en què es veuen sotmesos els supervivents d'una plaga que ha eliminat el 99% de la població del planeta. A més, també s'ha avançat que el reeixit autor està treballant en material exclusiu per a la ficció, que anirà més enllà del text del llibre de 1978. En concret, King escriurà l'episodi final, el qual mostrarà què passa amb els supervivents.

James Marsden ( Westworld) interpretarà Stu Redman, un obrer de fàbrica que es troba en una situació extraordinària que el salva de la plaga però que el torna a posar en perill. Amber Heard ( Aquaman) esdevindrà Nadine Cross, una dona profundament conflictiva que sent les conseqüències de les seves accions, però segueix obligada per la seva fidelitat a Randall Flagg, l'home fosc. Odessa Young ( A Million Little Pieces) serà Frannie Goldsmith, una jove embarassada que navega per un estrany món nou, que també té la previsió de reconèixer que hi ha el mal que s'amaga més enllà de l'home fosc. Henry Zaga ( 13 Reasons Why) farà de Nick Andros, un jove home sord, mut i entregat, que es troba en una posició d'autoritat quan passa l'impensable.