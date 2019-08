Netflix anuncia la sèrie animada d'Elvis Presley «Agent King»

Netflix va fer pública aquest cap de setmana la producció d' Agent King, una sèrie animada per a adults amb Elvis Presley com a protagonista, coincidint amb el 42è aniversari de la mort del cantant. Priscilla Presley i John Eddie seran els creadors de la sèrie, de la qual Sony Pictures serà productora també.

En la ficció, Elvis serà introduït en un programa secret d'espionatge governamental per tal de combatre les forces que amenacen el país, alhora que manté la seva carrera com a «rei del rock and roll».

«Des que Elvis era un nen , sempre va somiar amb el superheroi lluitant contra el crim i salvar el món», va explicar Priscilla Presley. «El meu cocreador John Eddie i jo estem molt emocionats de treballar amb Netflix i Sony Animation en aquest fantàstic projecte i tenir l'oportunitat de mostrar al món un Elvis que no havien vist abans», va afegir la que va ser esposa del cantant.

Presley i Eddie produiran executivament la sèrie. Jerry Schilling ocuparà el càrrec de consultor, mentre que Mike Arnold ( Archer) ocuparà el paper de showrunner, escriptor i productor coexecutiu. El vestuari d'Elvis de la sèrie animada serà dissenyat a mida per John Varvatos, que serà un productor consultor de la sèrie.

L'anunci arriba al final de «Setmana Elvis», una celebració a Graceland de la música, les pel·lícules i el llegat de Presley.