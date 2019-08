CBS cancel·la la sèrie policíaca «Instinct» després de dues temporades

La sèrie policíaca de la CBS Instinct no continuarà després del final de la seva segona temporada. El creador de la sèrie, Michael Rauch, va confirmar-ho el passat diumenge a través de les seves xarxes socials. La ficció es basava en la novel·la Murder Games, de James Patterson i narrava la vida de Dylan Reinhart (Alan Cumming) un exagent de la CIA reconvertit en escriptor d'èxit i professor d'universitat que torna a la feina després que un assassí comenci a actuar utilitzant el llibre de Reinhart com a font d'inspiració per als seus crims.