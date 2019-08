La cantant Chenoa no seguirà com a col·laboradora de «Zapeando»

«Somrient. La setmana vinent acaba una etapa d'anys d'aprenentatge. Gràcies per l'oportunitat i gràcies a la meva gent per l'afecte. Espero veure-us i sentir-vos a prop. Seguim amb molts projectes que aviat desvetllarem...». Amb aquestes paraules es va acomiadar dijous passat la cantant Chenoa com a col·laboradora del programa Zapeando de La Sexta. La mallorquina s'afegeix així a la baixa ja anunciada de Frank Blanco, que a partir del mes de setembre abandona l'espai d'humor i actualitat, deixant el lloc de presentador al còmic català Dani Mateo.