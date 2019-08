Disney Plus anuncia «Ms. Marvel», «She-Hulk» i «Moon Knight»

La plataforma d'entreteniment Disney Plus, que es llançarà al mercat el pròxim mes de novembre, va celebrar aquest cap de setmana l'exposició D23, on van anunciar-se els futurs projectes de la companyia cinematogràfica. En el marc de la conferència, el servei de streaming va afegir tres sèries més de l'Univers Cinematogràfic de Marvel al seu cartell.

El primer anunci va ser el de Ms. Marvel, una sèrie que es basarà en Kamala Khan, el primer personatge musulmà que va protagonitzar un còmic. Es tracta d'una adolescent d'origen pakistanès amb superpoders que pren el rol de Ms. Marvel un cop Carol Danvers esdevé Capitana Marvel. A més, el productor de Marvel Kevin Feige va anunciar que Khan apareixeria també a les pel·lícules en un futur.

Un altre dels anuncis que Disney Plus va fer és She-Hulk. La sèrie tractarà sobre Jennifer Walters, la cosina de Bruce Banner-Hulk. Després d'un accident, Walters ha de rebre una transfusió del seu cosí i n'acaba adquirint els superpoders. Feige va assegurar durant la conferència que She-Hulk «serà molt diferent de tot el que hem fet abans». Amb l'anunci de les dues sèries, Marvel Studios confirma la seva aposta pel lideratge femení. L'any vinent l'estudi estrenarà Viuda Negra, amb Scarlett Johansson, i el passat mes de març va estrenar Capitana Marvel, que va sobrepassar el bil·lió de dòlars en venda d'entrades.

La tercera incorporació a l'UCM serà Moon Knight. La sèrie tractarà de Marc Spector i el seu alter ego, una espècie de versió del Batman de DC Comics.

A més de les notícies sobre les ficcions de Marvel, Disney Plus va anunciar el retorn de Lizzie McGuire, la reeixida ficció de Disney Chanel que s'emetia a principis dels 2000. L'actriu i cantant Hilary Duff va confirmar a través de les xarxes socials que reprendria el paper que va llançar-la a la fama. La sèrie girarà altra vegada entorn dels problemes de la Lizzie, tot i que ara amb trenta anys i vivint a Nova York.

Disney Plus també va aprofitar el marc de la D23 per anunciar que la popular pel·lícula High School Musical tindria una adaptació en forma de sèrie. L'East High rebrà una nova fornada de Wildcats que aspiraran a assolir els reptes dels protagonistes del film original: triomfar en el bàsquet i en els musicals de l'institut.