«Zapeando» fitxa Jesús Vidal, guanyador del Goya pel film «Campeones»

Jesús Vidal, el protagonista de la pel·lícula Campeones, serà col·laborador de Zapeando a partir de l'inici de la seva nova temporada. El guanyador del Goya a millor actor revel·lació és un dels nous fitxatges del programa juntament amb Dani Mateo, que substituirà Frank Blanco com a presentador. La baixa de Blanco no ha estat l'única que ha patit el format, ja que les col·laboradores Chenoa i Ana Morgade han anunciat recentment que també marxen. Vidal, a més de ser actor reconegut, té un màster en Periodisme per l'agència EFE.