TVE prepara «Hit», una sèrie inspirada en l'èxit de «Merlí»

Era qüestió de temps. La gran acollida aconseguida per Merlí, la sèrie de TV3 protagonitzada per Francesc Orella, ha inspirat la nova ficció de Televisió Espanyola. Segons informava ahir Formula TV, la televisió pública està treballant en Hit, una nova producció que tindrà com a protagonista un professor d'institut amb mètodes poc convencionals.

El protagonista d'aquesta nova ficció, que es troba actualment en procés de desenvolupament, serà Hugo, un professor d'institut que utilitzarà les seves pràctiques alternatives per intentar donar solució als problemes que persegueixen a un grup d'alumnes d'ESO, generalment conflictius i que acaben plantejant altres problemes als seus propis companys.

Aquesta nova ficció, que la televisió pública té previst estrenar al llarg d'aquesta nova temporada, es troba actualment en fase de guió. El càsting encara no està tancat, però segons la mateixa informació, Televisió Espanyola ja busca cares conegudes per als professors protagonistes i nous talents a descobrir que donin vida al grup d'alumnes principal.

HIT s'afegirà així a altres apostes de ficció de TVE com Promesas de arena, Néboa o les noves temporades de Estoy vivo, Cuéntame o El Ministerio del tiempo. La cadena també es troba a punt d'iniciar el rodatge de la ficció Inés del alma mía, amb Francesc Orella, Enrique Arce i Carlos Bardem.