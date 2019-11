HBO Max vol reunir l'elenc de «Friends» en un especial

Al llarg dels últims anys han estat molts els rumors que han circulat sobre el possible retorn de Friends, encara que els seus protagonistes han negat sempre aquesta possibilitat. Des de fa uns mesos, molts dels seus actors s'han trobat en diverses ocasions i ho han fet públic a través de les xarxes socials, aconseguint gran repercussió. Ara, la idea de reunir tot l'elenc principal en un documental sembla que ha començat a prendre força. Segons informa The Hollywood Reporter, el canal HBO Max està treballant en una producció en clau d'homenatge a la sitcom.

D'acord amb la informació del portal nord-americà, encara que l'acord es troba avui dia encara lluny de tancar-se, tant els actors principals (David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox i Matt LeBlanc) com els creadors de la sèrie (David Crane i Marta Kauffman) s'han mostrat disposats a reunir-se de nou. Tot i que no s'han revelat detalls sobre el projecte, es tractaria d'un documental de no ficció centrat en els actors, que recordarien davant la càmera què va suposar i com els va marcar el seu pas per la famosa comèdia de l'NBC, estrenada ara fa precisament 25 anys. Tot sembla indicar que si les negociacions arriben a bon port, el projecte de documental podria arribar en algun moment de l'any vinent a la cadena de pagament.