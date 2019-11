«Quèquicom» aborda aquesta nit com es pot viure dels videojocs

Aquesta nit, a les 22.15 h, el programa Quèquicom del canal 33 estrena el reportatge Vides de videojoc, de Pere Renom i Cari Pardo. Les vides d'un videojoc són el paràmetre que controla l'operativitat del personatge al món virtual. Però, al món real, també hi ha vides de videojoc. En aquest treball es descobrirà la vida del jugador professional, la de l'entrenador, la del comentarista, la del professor i la del desenvolupador de videojocs, tant d'ordinador com de mòbil; per exemple, jugadors i entrenadors professionals del League of legends o Ibai Llanos, un caster amb 900.000 seguidors.