Iñaki Gabilondo torna per descobrir com serà el món d'aquí a 25 anys

Estem dient adeu a un món mentre un altre s'està forjant a gran velocitat. S'obren nous horitzons, s'anuncien canvis enormes i arriben nous reptes que la societat haurà d'assimilar sobre la marxa. Iñaki Gabilondo, enviat especial al futur del canal #0 de Movistar +, continuarà una temporada més acostant els espectadors a aquesta ciència-ficció d'avui que serà la realitat del demà. La cinquena temporada de Cuando ya no esté es podrà veure des d'aquesta nit, a les 21.00 h, al canal generalista de la plataforma.

En els nous lliuraments, Cuando ya no esté donarà un nou gir: el periodista Iñaki Gabilondo s'acompanyarà en aquesta ocasió de les persones que estan dissenyant el futur. Al mateix temps, però, el conductor del format també vol escoltar la gent del carrer, els que estan lluny de les investigacions però a prop de les seves conseqüències, perquè el futur està sent dibuixat per uns pocs genis però afectarà a tothom.

Per aquest motiu, la nova temporada del programa es dividirà en dues parts, clarament diferenciades pel seu discurs i protagonistes. A cada capítol, Iñaki Gabilondo s'asseurà a conversar amb ciutadans anònims sobre un tema en concret, intentant entendre les seves preocupacions, inquietuds i incògnites de cara al futur. Les seves preguntes i reflexions seran l'eix central del contingut.

En l'altra part, Gabilondo tornarà a comptar amb els coneixements i l'experiència de grans experts nacionals i internacionals i els traslladarà les qüestions plantejades per aquest grup de veus anònimes de la mateixa manera que els seus propis plantejaments. S'abordaran temes com l'economia sostenible, les ciutats de el futur, la tecnologia integrada en l'home o la intel·ligència animal. Amb les preguntes d'uns i amb les respostes d'altres, els espectadors podran seguir visionant com serà el món d'aquí a uns 25 anys.

Els 5 capítols d'aquesta nova temporada del format, una producció original de Movistar + en col·laboració amb La Caña Brothers, s'emetran de forma consecutiva. Des d'avui dilluns 16 fins al pròxim divendres dia 20 al canal #0 de Movistar + a les 21.00 h.