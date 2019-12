«Merlí: Sapere Aude» es guanya una segona temporada a Movistar

La nova vida de Pol Rubio com a estudiant a la universitat tindrà continuïtat. Movistar ha fet oficial la renovació per a una segona temporada de Merlí: Sapere Aude, l' spin-off de la reeixida sèrie protagonitzada per Francesc Orella. Estrenada a principis d'aquest mes, la sèrie creada per Héctor Lozano ha gaudit d'una molt bona acollida per part de l'audiència de la plataforma de pagament. La renovació oficial la va donar a conèixer ahir la mateixa plataforma a través d'un vídeo en el qual es pot veure la mà d'un estudiant escrivint sobre una llibreta el que dicta María Bolaño, el personatge interpretat per María Pujalte: «Atenció, que això entra en l'examen. Confirmem que hi haurà segona temporada de Merlí: Sapere Aude» es pot llegir.

D'aquesta manera, la segona temporada, que previsiblement arribarà a Movistar + a finals de l'any vinent, complementarà als vuit episodis estrenats per la plataforma el passat 5 de desembre. La història sobre el personatge interpretat per Carlos Cuevas seguirà creixent en una sèrie que narra com Pol Rubio comença els estudis universitaris de Filosofia, influenciat pel seu estimat professor a l'institut. El descobriment del món adult, les noves amistats i companys de classe i la influència de María Bolaño han centrat la primera temporada.