Les millors 20 minisèries per veure a Netflix, HBO i Amazon

A causa de la pandèmia mundial provocada pel coronavirus, han sorgit moltes campanyes de prevenció que conviden a quedar-se a casa, a les xarxes socials etiquetes com "Jo em quedo a casa" o "Queda't a casa" han apel·lat per la responsabilitat ciutadana. Per això, és un bon moment per a aprofitar i veure a casa diverses sèries que quedaven pendents.

Perquè el món de les sèries té estrenes constants, tants que pot arribar a ser inabastable. Per això ara pot ser el moment de posar-se al dia, especialment amb les minisèries, que a causa dels seus pocs episodis permeten poder veure's ràpidament, una cosa ideal per a fer-se una marató amb diversos títols. Aquí van unes quants suggeriments per fer una cosa més amena durant aquests dies de confinament.



'The Young Pope' i 'The New Pope'



Temporades: 2

Nombre de capítols: 19

On la puc veure? HBO



'Fleabag'



Temporades: 2

Nombre de capítols: 12

On la puc veure? Amazon Prevalgui Vídeo



'Así nos ven'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 4

On la puc veure? Netflix

'Big Little Lies'



Temporades: 2

Nombre de capítols: 14

On la puc veure? HBO

'Fosse / Verdon'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 8

On la puc veure? HBO Espanya

'Undone'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 8

On la puc veure? Amazon Prevalgui Vídeo

'The Leftover'



Temporades: 3

Nombre de capítols: 28

On la puc veure? HBO

'Hermanos de sangre'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 10

On la puc veure? HBO



'Fargo'



Temporades: 3

Nombre de capítols: 30

On la puc veure? Movistar, HBO

'True Detective'



Temporades: 3

Nombre de capítols: 24

On la puc veure? HBO

'Sherlock'



Temporades: 4

Nombre de capítols: 13

On la puc veure? Netflix

'Chernobyl'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 5

On la puc veure? HBO, Sky



'Black Mirror'



Temporades: 5

Nombre de capítols: 22

On la puc veure? Netflix

'Hunters'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 10

On la puc veure? Amazon Prevalgui Vídeo

'Cristal Oscuro: la era de la resistencia'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 10

On la puc veure? Netflix



'Twin Peaks'



Temporades: 3

Nombre de capítols: 48

On la puc veure? Movistar



'The Night Of'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 8

On la puc veure? HBO

'Mindhunter'



Temporades: 2

Nombre de capítols: 19

On la puc veure? Netflix

'Heridas abiertas'



Temporades: 1

Nombre de capítols: 8

On la puc veure? HBO

'Angels in America'



Temporada: 1

Nombre de capítols: 6

On la puc veure? HB