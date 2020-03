Mediaset España vol traslladar el «Chester» de Risto Mejide de Cuatro a Telecinco

Risto Mejide treballa des de fa unes setmanes en una nova temporada del programa d'estrevistes Chester. Tot i això, aquesta nova edició del format podria abandonar Cuatro, el canal on s'ha emès sempre, per traslladar-se a la franja de màxima audiència de Telecinco. Segons ha revelat l'emissora RAC 1, els plans de Mediaset España son oferir una nova versió del format, ampliant la seva durada, i emetre'l a la seva cadena principal. Per ara, ni el grup que dirigeix Paolo Vasile ni el mateix publicista han confirmat quan s'estrenaria la nova etapa del programa.