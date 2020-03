Patricia Conde i Ángel Martín s'estrenen aquesta nit des de casa seva

Patricia Conde i Ángel Martín continuaran «dando cera» aquesta nit a les 22.00 h al canal #0 de Movistar + Els presentadors han hagut d'abandonar el seu «tancament» al soterrani de Movistar+ per confinar-se a les seves cases durant aquest període excepcional però continuaran fidels a la seva cita dominical. Per primera vegada, faran el programa separats des de les seves respectives cases convertides ara en el plató de Dar Cera, Pulir #0 fins que pugui recuperar-se la normalitat. Amb més temps per veure i revisar els programes i les sèries de la plataforma, Patricia i Ángel reprenen amb més ironia la seva anàlisi televisiva.