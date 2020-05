TV3 estrena una nova aplicació del «Telenotícies» per a l'assistent de veu Alexa d'Amazon

TV3 ha activat la primera aplicació pròpia per a l'assistent de veu Alexa d'Amazon. Fins ara, els usuaris tenien disponibles continguts informatius de la cadena, però no podien demanar a l'assistent que directament els posés el Telenotícies. Amb la nova aplicació, els usuaris podran sentir o veure l'últim sumari del Telenotícies en qualsevol moment només dient «Alexa, Telenotícies TV3». L'aplicació ofereix els titulars actualitzats a partir de cada edició i la previsió meteorològica, per estar al dia de manera ràpida i en companyia de les veus dels presentadors.