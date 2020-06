TV3 mostra com s'ha viscut la pandèmia dins la Vall d'Hebron

TV3 estrena aquesta nit el primer capítol de la docusèrie Mentre aplaudíem, centrat en com s'ha viscut la pandèmia del coronavirus a l'hospital més gran de Catalunya, la Vall d'Hebron.

Un equip de TV3, dirigit per Xavier Torres, ha entrat a l'hospital que ha atès més malalts de Covid-19 a Catalunya, per mostrar la feina del personal sanitari i la transformació del centre hospitalari.

Aquests dos programes documenten l'adaptació de l'espai a les necessitats d'atenció canviants que requeria la pandèmia; amb un 80% de les instal·lacions dedicades als pacients de Covid-19 i amb un gran nombre de professionals d'altres especialitats, entre ells gairebé la meitat dels sanitaris de l'Hospital Infantil i de la Dona, grans protagonistes dels dos documentals, mobilitzats contra el coronavirus.

Aquest seguiment permet conèixer com ha estat la feina dins les UCIs, multiplicant per cinc la seva capacitat, com s'han atès les urgències, com s'han fet intervencions quirúrgiques inajornables o com s'ha tingut cura de parts complicats.

La docusèrie, a més, també recull les històries del personal sanitari, que parlen de com els ha afectat la situació, abordant temes com el cansament, la incertesa, la ppor o l'alegria quan un pacient es recupera. I, també, les històries dels malalts i els seus familiars que aquests dies han patit els efectes de la Covid-19 en primera persona. Persones grans, gent jove, pares de família o dones embarassades als quals ha tocat viure situacions que mai no s'haurien imaginat.

En aquest primer capítol, per exemple, hi apareixerà la doctora Queralt Ferrer, cardiòloga infantil que ha atès malats adults de Covid-19 a l'UCI; la ginecòloga Anna Suy i la Pilar, una embarassada amb coronavirus molt greu o el cardiòleg Ferran Rosés, un cardiòleg que fa una intervenció urgent al cor d'en Pau, un nen a qui la sospita d'una possible infecció per coronavirus li acabarà salvant la vida.