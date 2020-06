Espanya tanca el maig amb més consum televisiu de la història

El consum televisiu dels espanyols al maig s'ha situat en una mitjana de quatre hores i 20 minuts diaris per persona, fet que suposa 37 minuts més que el mateix mes de l'any anterior i el converteix en el mes de maig de major consum de la història.

targets, la investigació assenyala que els que més temps han dedicat al dia a veure la televisió són, per sexe, les dones (4 hores i 36 minuts de mitjana diària) i per franges d'edat, els mñes grans de 64 anys (amb 6 hores i 46 minuts). El temps de consum diari dels espectadors que veuen cada jornada la televisió –la mitjana dels que han vist la televisió com a mínim un minut– s'ha situat en cinc hores i 50 minuts, 52 minuts més que el mateix mes de l'any passat.