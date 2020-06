El Super3 estrena només a les plataformes digitals «Bona nit, Mic»

El programa Mic, protagonitzat per un dels personates més coneguts pels espectadors més petits del Super3 ha estrenat l'espai Bona nit, Mic, un recull de deu capítols de deu minuts pensats per acompanyar les famílies i els més petits a l'hora d'acabar les activitats de cada dia i començar el ritual d'anar dormir. Tots aquests capítols s'han publicat en exclusiva a les plataformes digitals del Super3.

«Per als petits, de vegades és difícil encarar el moment en què cal abandonar el joc o l'acció i relaxar-se i deixar per a l'endemà coses començades i anar al llit. A les històries del Mic i els seus amics sovint es planteja aquesta inquietud, que es resol amb contes, expressant els sentiments i obrint un temps dedicat a acabar la jornada», explica la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que ara planteja aquest espai com una nova oportunitat per mostrar al públic infantil «que el ritme de la jornada s'ha d'anar aturant per donar pas al repòs i al descans».