Crítiques a RTVE Catalunya pel perfil independentista de la directora d'informatius

Societat Civil Catalana considera que RTVE s'ha «entregat al separatisme» a Catalunya amb el nomenament de Rosa María Quitllet com a nova directora d'informatius a Sant Cugat del Vallès. Segons l'entitat, «l'ostentació personal cap a l'independentisme de la nova directora d'informatius posa en risc la pluralitat d'un mitjà de comunicació que paguen tots els ciutadans». En un comunicat, SCC defensa que l'Estat ha de prendre mesures «per evitar que els líders independentistes ocupin de manera hegemònica l'espai cultural i mediàtic». «Entregar la línia editorial d'uns informatius a qui s'ha mostrat obertament contrari a valors constitucionals és deixar encara més orfes els catalans que també ens sentim espanyols», afegeix.

Rosa María Quitllet Magriñà, que va ser nomenada ahir per al nou càrrec, és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va entrar per oposicions a RNE Barcelona el 1990. Actualment és redactora dels Serveis Informatius de RNE a Catalunya i des del 2010 s'encarrega de la coordinació i edició dels informatius del cap de setmana.