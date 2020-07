Ana Iglesias guanya la vuitena edició de Masterchef

Ana Iglesias, la "riallera i discreta" empresària madrilenya de 24 anys, ha guanyat aquesta matinada Masterchef 8 amb un menú d'homenatge a l'origen argentí de la seva família que va acomiadar una edició marcada per la pandèmia, que va obligar a suspendre la gravació del programa i confinar els concursants.

"Els somnis es compleixen", ha dit la guanyadora en obtenir el títol, que comporta la publicació del seu llibre, un màster en el Basque Culinary Center i 100.000 euros en metàl·lic.

En segon lloc s'ha classificat Andy García, advocat madrileny de 36 anys que es va guanyar els apel·latius d'"estrateg" i "pollet", amb un menú basat en la seva evolució en el programa, i en tercer lloc Iván Mariñas, entrenador corunyès de 38 anys, el "contestador" i "cavallet guanyador" de jutge Pepe Rodríguez, que va elaborar un menú molt gallec.

Aquest Masterchef 8 va començar com un lliurament especial batent rècord amb 18 aspirants, però ningú vaticinava que anava a ser-ho encara més per l'estat d'alarma decretat davant la COVID-19, que va comportar la suspensió de l'enregistrament i mantenir els aspirants confinats en una casa i separats de les seves famílies, parelles i amics.

Però també per un èxit d'audiència que s'ha vist enfosquit per les crítiques a una deriva més cap a l'espectacle que a la gastronomia amb l'elecció de concursants (com Saray, transsexual gitana que es va atrevir a servir el jurat una perdiu sense plomar) o la promoció d'enfrontaments ("galls" i "pollets") o de relacions amoroses (els finalistes Luna i Alberto).

En una edició en què va deixar petjada la veterana Joana per la seva humilitat i domini de la cuina tradicional -com convidada a la final va anunciar que publicarà un llibre de "cuina econòmica i d'aprofitament" - Ana es va imposar en la primera final a tres dels vuit anys del concurs, amb un menú que evocava les seves dues passions: la cuina i la joieria.

Va començar amb un aperitiu en dues seqüències compost per ostra amanida amb greix, perla de la seva aigua i aire de xampany, i consomé de pernil amb aire de meló; va continuar amb un colomí amb pasta wanton, cremós dels seus interiors i puré de cireres, de què Joan Roca, del triestrellat del Celler de Can Roca (Girona), va dir que era "un plat tres estrelles Michelin", i va tancar amb un "alfajor" desconstruït en homenatge a l'origen argentí de la seva família.

"Has fet un menú intel·ligent, has aconseguit trenar la cuina i l'orfebreria d'una manera impecable, i tens un valor important vinculat a la cuina que és la generositat", va dir Roca, convidat com a jutge a aquesta gran final, en la qual el jurat del programa va destacar la "humilitat" i "progressió" de la guanyadora.

Al marge d'enfrontaments i protagonismes, Ana -qui va aconseguir la jaqueta curta classificatòria la setmana passada- es va imposar a Ivan, a qui el jurat sempre li va retreure el seu caràcter "contestador" davant les crítiques, ja Andy, que va acabar el concurs amb la decisió de canviar la toga per la jaqueta curta per obrir el seu propi restaurant a Madrid "per a una clientela exclusiva", el que no li va enlairar de l'adjectiu de "pretensiós" que Jordi Cruz li va penjar des dels inicis. Aquesta final va començar amb una dura prova: seguir en el cuinat a el cuiner més llorejat en parla hispana, el guipuscoà Martín Berasategui (dotze estrelles Michelin), per elaborar un dels seus clàssics, l'amanida de moll de l'os de verdura crua, llamàntol, amb esferificació de piparra i crema d'enciam de caseriu, escuma de fonoll i vinagreta d'all rostit.

La ja habitual verborrea de Luna va exasperar el xef, als seus companys (segur que també a més d'un espectador) i al jurat, que la va amenaçar de treure-la de la prova, mentre Andy aconseguia seguir amb menys dificultat el cuinat de Berasategui i, malgrat el seu major crític, Jordi Cruz, es va dur l'anhelada primera jaqueta curta de la nit.

La segona prova va arrencar carregada d'emotivitat, ja que es va desenvolupar a El Bohío (Illescas, Toledo), els fogons feia quatre mesos apagats per la pandèmia, tal com va recordar el seu cuiner i propietari, el jutge Rodríguez Rey, que recentment el va reformar per modernitzar el seu aspecte.

Va sorprendre els aspirants amb el seu menú, combinació de la tradició i avantguarda que caracteritzen una cuina que, lamentablement, no coneixien els concursants que ho havien de replicar, els qui li atribuïen una proposta molt més clàssica.

Els comensals convidats per degustar van ser guanyadors i finalistes de Masterchef Junior, que va començar a emetre el 2013, de manera que els seguidors del programa van poder comprovar que els petits de les primeres de les seves set edicions havien sobrepassat ja la majoria d'edat.

Luna i el seu fracàs amb les postres -asiàtiques, basades en un cafè típic de Cartagena (Múrcia) - es van quedar fora del trio de duelistes, el mateix que Alberto, "cavallet guanyador" de Creu però que es va passar amb la cocció d'unes gambes. El que sí que s'han portat tots dos és una relació de parella.

Ivan, el favorit de Pepe Rodríguez i que per tant 'jugava a casa', va guanyar l'anhelada plaça per a la gran final amb les seves rèpliques del gaspatxo d'oliva i de la seqüència de tonyina del seu mentor.

"Ha estat l'edició més dura de Masterchef per la pandèmia", va reconèixer Creu, si bé el públic li ha donat suport, bé per l'espectacle bé per la cuina, àmpliament durant i després del'confinament.