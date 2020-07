Jesús Vázquez relleva Toñi Moreno a «Mujeres y hombres y viceversa»

Canvi important en un dels espais més seguits de Mediaset España. Jesús Vázquez, un dels rostres més populars del grup, es posarà al capdavant de Mujeres y hombres y viceversa substituint Toñi Moreno, que presentava el format des de 2018. Amb aquest canvi, Mediaset vol donar un impuls al programa, que d'ençà que s'emet a Cuatro ha anat perdent audiència. Per aquest motiu, i aprofitant l'aturada per la pandèmia, el grup ha decidit aquest important canvi en el dating show, que tornarà a la cadena a partir del mes de setembre. Jesús Vázquez té pendent d'estrena a Telecinco Idol Kids, el talent show musical per a nenes i nens.