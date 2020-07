Mònica Terribas deixa per sorpresa «El Matí de Catalunya Ràdio»

Mònica Terribas, directora i presentadora d' El Matí de Catalunya Ràdio, deixarà el programa i no el presentarà la temporada vinent, segons va anunciar ahir al matí en directe, el dia que culminava la seva setena temporada. La periodista va explicar que la decisió no respon a «cap motiu d'índole personal, familiar ni pels horaris» sinó al fet que «els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara» i creu que «ara grinyolen», deixant entendre possibles malentesos interns amb la direcció de la cadena. Alhora, Terribas es va mostrar confiada que la direcció de l'emissora trobarà «una altra enginyera que faci rutllar el motor com ells volen». «Tanco una etapa amb errors i errades, però sabent no ens hem traït en el servei que fem a la societat», va precisar.

Antoni Bassas, que també havia estat al capdavant d' El Matí de Catalunya Ràdio, va enviar un missatge de suport a la periodista a través de Twitter: «Pensa en tot el tresor que has trobat fent el viatge que has fet». Bassas, que va deixar la seva posició com a presentador del matinal per discrepàncies amb la direcció, també va aprofitar per dir a Terribas que «no en sé res però em sembla que ho entenc tot».

La feina de Terribas al capdavant del matinal de Catalunya Ràdio no ha estat exempta de polèmiques. El seu posicionament a favor de l'independentisme des d'una emissora pública o la manera d'entrevistar segons quins líders polítics, han generat controvèrsia. I encara més en va provocar la seva actuació el 22 de setembre del 2017, quan va demanar als oients que informessin dels moviments de vehicles de la Guàrdia civil, que intentava escorcollar la seu de la Conselleria d'Economia en la investigació de l'1-O. Terribas va ser denunciada per una agrupació de guàrdies civils acusada de manca d'ètica i de posar en risc la població, però un jutjat de Barcelona va dir que no hi havia delicte.