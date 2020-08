«Veneno» reprèn l'emissió el mes de setembre i s'estrenarà en sales de cinema

Veneno, la sèrie d'Atresplayer Premium que narra la vida de Cristina Ortiz, estrenarà el seu tercer episodi el 17 de setembre en sales de cinema d'arreu del país. Després d'aturar l'emissió de la sèrie el passat mes de juny per la pandèmia de la COVID-19, la ficció també tornarà a la plataforma, però el dia 20 del mateix mes. El primer episodi de la sèrie, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi i basada en les memòries de La Veneno escrites per la periodista Valeria Vargas, va registrar l'estrena més vista de la plataforma de streaming d'Atresmedia.