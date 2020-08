TV3 emet avui el lliurament dels Premis Talent de la Cambra de Comerç

TV3 emet avui a les 23.50 un programa especial del lliurament dels Premis Talent, que atorga la Cambra de Comerç de Barcelona, conduït per Helena Garcia Melero. L'edició d'enguany està encarada a la lluita de les empreses per superar la crisi de la covid-19 i, per aquest motiu, el programa també comptarà amb un espai de reflexió on s'analitzarà el futur econòmic del sector empresarial català. Hi participaran el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, el doctor Bonaventura Clotet, la filòsofa Marina Garcés i el futbolista Gerard Piqué.