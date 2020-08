«Outlander» estrena avui els capítols especials «End of summer» a Facebook

Per fer més curta l'espera de la sisena temporada, Outlander oferirà a partir d'avui i cada diumenge un esdeveniment virtual en directe a Facebook amb entrevistes a l'equip de la sèrie. End of summer tindrà quatre parts amb diferents ponents i temes per a cadascuna. El d'avui es titula Book corner, amb Diana Gabaldon i Maril Davis, i en ell l'autora dels llibres i la productora de la sèrie discutiran com ha estat l'adaptació del paper a la televisió. Les convidades també respondran preguntes dels fans i s'avançaran novetats del nou llibre de la saga, el novè. Els protagonistes de la sèrie, Caitriona Balfe i Sam Heughan, visitaran el programa en l'últim capítol, el del 13 de setembre.