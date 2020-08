Guadagnino estrenarà «We are who we are» d'HBO a Sant Sebastià

HBO estrenarà We are who we are, la primera sèrie del cineasta Luca Guadagnino, al Festival de Cinema de San Sebastià. Els vuit capítols de la sèrie, produïda entre HBO i Sky, es veuran sencers a la secció oficial del certamen basc. A la plataforma es podrà començar a veure a partir del 15 de setembre, quan se n'estrenaran els dos primers episodis.

We are who we are és el primer projecte televisiu de Guadagnino. A més de fer-ne de director i de guionista, el cineasta italià també n'és productor executiu i creador. Pel que fa als guions, també hi han participat Paolo Giordano i Francesca Manieri, els quals l'han ajudat a teixir una història sobre l'adolescència, amb els seus punts àlgids i obstacles, ambientada en una base militar estatunidenca a Itàlia.

L'anunci de la participació de la sèrie a l'esdeveniment cinematogràfic ha anat acompanyat d'unes declaracions de l'organitzador del certamen, José Luis Rebordinos. «Guadagnino aconsegueix crear un univers únic en el qual conviuen personatges memorables que busquen trobar-se a ells mateixos, forjar una identitat pròpia i trobar el seu lloc en un món on se senten fora de lloc. La sèrie és una oda preciosa a la llibertat i a la individualitat de les persones, particularment de la juventut. A més, està narrada, filmada i interpretada virtuosament», va assegurar Rebordinos.