Netflix estrena un servei per veure deu dels seus títols de forma gratuïta

Netflix ha estrenat aquesta setmana un nou servei gratuït en què permet accedir sense cost i de forma legal a deu dels seus títols. A través d'aquest servei, aquells que encara no siguin subscriptors de la plataforma podran accedir a les pel·lícules i, en el cas de la sèries, els seus primers episodis sense pagar res, per fer un tastet de la seva producció audiovisual.

En total, Netflix ha escollit sis ficcions, tres pel·lícules i un documental com a aperitiu del seu contingut. De moment, la plataforma no ha anunciat cada quan temps canviarà els títols que podran gaudir-se de forma gratuïta, ni si té previst fer-ho.



Els continguts

Entre els continguts que ofereix hi ha, per exemple, els primers capítols d'algunes de les seves sèries més exitoses, com Stranger Things, Así nos ven o Élite.

També les pel·lícules Criminales en el mar, A ciegas i El bebé jefazo: vuelta al curro, o el documental Nuestro planeta.