Malú completa el jurat del nou «talent show» d'Antena 3 «Mask Singer»

Malú tornarà molt aviat als platós de televisió, de la mà d'Antena 3. La cantant ha estat escollida per formar part de Mask Singer, el talent show d'imitacions que la cadena d'Atresmedia té previst estrenar aquesta temporada, segons informa Vertele. D'aquesta manera, l'artista madrilenya tornarà pròximament del seu permís maternal per fer de jurat, com ja va fer en diverses edicions de La Voz a Telecinco, al costat de Javier Calvo, Javier Ambrossi i José Mota. Tots ells hauran de treballar plegats per descobrir quins famosos s'amaguen rere la màscara en aquest format d'imitacions.