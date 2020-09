«Masterchef Celebrity» torna aquesta nit amb la seva cinquena edició

Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, Melani Olivares i David Fernández. Aquests seran els setze concursants que prendran part de la cinquena edició de Masterchef Celebrity, que aquesta nit arriba a La 1 de Televisió Espanyola en una programa d'estrena que s'allargarà fins ben entrades les 2 de la matinada.

Les habilitats culinàries dels famosos seran un any més avaluades sense pietat pel jurat que formen Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera. La cinquena edició del format, produït per RTVE amb Shine Iberia, arrencarà a Jaén, però que també sortirà del plató en altres ocasions per visitar les rambles de Barcelona, el port d'Eivissa, el municipi murcià de La Alberca o Tarifa.

Com és habitual, els aspirants lluitaran cada setmana per una bona causa. A cada programa estaran en joc 4.000 euros, que el millor de cada repte donarà a una ONG. El guanyador obtindrà el trofeu de vencedor, a més de 75.000 euros que destinarà a l'ONG que triï. I els dos aspirants que arribin a la final gaudiran d'un curs de cuina creativa al Basque Culinary Center de Sant Sebastià.