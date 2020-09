Elías, en conèixer la professió de la seva cita a 'First Dates': "Em dona una mica de mal rotllo"

El restaurant de 'First Dates' rep diàriament comensals amb professions que a vegades resulten inusuals. Aquest és el cas d'Elías, un estudiant de Guadalajara, que es va sorprendre quan a l'inici de la seva cita amb la Sandra va saber que estudiava tanatoestètica i tanatopràxia, o el que és el mateix maquillatge de cadàvers. "És una cosa normal. És com si estiguessin adormits", va dir-li ella.

"Em dona mal rotllo que es dediqui a maquillar morts perquè jo no ho faria; estàs amb un mort, i això té un respecte per a mi", va assegurar el jove abans que brindessin amb vi blanc i anessin a taula per degustar junts el sopar que el programa els havia preparat.

Deixant a bnda aquest moment, la veritat és que Elías no va estar molt atent a la vetllada. Es va oblidar del nom de la seva cita, que li va acabar recordant amb una barreja d'ironia i enuig: "T'ho guardes ja al cap?".

Les diferències que ambdós van demostrar tenir van ser determinants a 'la decisió final'. Sandra i Elías van coincidir a dir que després del sopar al dating de Cuatro no tenien intenció de tornar a repetir: "No m'ha agradat físicament, encara que com a persona sí que és bastant guai. Ens ho hem passat molt bé, però per a ambdues parts ha estat molt evident que no hem quadrat".