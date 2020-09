HBO confirma un "reebot" de "Pretty Little Liars" amb noves protagonistes

HBO ha donat llum verda a Pretty Little Liars: Original Sense, una nova sèrie de deu capítols que estirarà l'univers de Pretty Little Liars, però amb noves protagonistes, que s'emetrà a través de la plataforma de recent creació HBO Max. En la que serà una sèrie «tenyida d'horror i de fúria», segons ha informat la mateixa plataforma, la trama d'aquesta nova producció es desenvoluparà a molts quilòmetres de Rosewood i estarà protagonitzada per una nova generació de personatges. El drama juvenil Pretty Little Liars es va emetre amb gran èxit d'audiència durant set temporades als Estats Units, entre 2011 i 2017.