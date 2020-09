Cristina Cifuentes abandona la taula de «Todo es mentira» després de vuit mesos

Poc després de veure's obligada a abandonar el món de la política, arran d'escàndols com el vídeo en el qual se la podia veure robant en un supermercat, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes va trobar el seu lloc en les tertúlies i en les col·laboracions dels programes de televisió, com el Todo es mentira de Cuatro. Vuit mesos després de seure per primera vegada a la taula de col·laboradors del programa conduït per Risto Mejide, ella mateixa va anunciar aquest passat dilluns que no seguiria al format, tot i que no en va detallar els motius.