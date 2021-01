Netflix anuncia més de 70 estrenes el 2021

Netflix ha presentat un avanç de les seves estrenes de cine per al 2021, més de 70 títols que inclouen tots els gèneres i que fitxatges d'estrelles de Hollywood com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jean Claude van Damme o Amy Adams.

'Don't look up', d'Adam Kay, encapçala l'extensa llista amb un repartiment que inclou Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence i Timothée Chalamet, acompanyats per estrelles del pop internacionals com Ariana Grande i Kid Cudi. Hi ha 'thrillers' d'acció com ara 'Red Notice', protagonitzat per Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds, i 'Ejército de los muertos', dirigit per Zack Snyder. Més adrenalina amb 'Kate', protagonitzada per Mary Elizabeth Winstead; 'The last mercenary', protagonitzada per Jean-Claude van Damme; 'Sweet girl', amb Jason Momoa, i 'O2', dirigida per Alexandre Aja i protagonitzada per Mélanie Laurent.

Chris Hemsworth lidera el repartiment de 'Escape from Spiderhead', que s'endinsa en la ciència-ficció, igual com 'A descubierto'. Altres estrenes com la trilogia 'Fear street' i 'Night teeth' passen de l'acció al terror.

Netflix fa menció a part, en un comunicat difós avui, a les històries dirigides i protagonitzades per dones, com 'Bruised', primera pel·lícula dirigida per Halle Berry i també protagonitzada per ella; el 'thriller' protagonitzat per Amy Adams, 'La mujer en la ventana', o 'Moxie', dirigida i produïda per Amy Poehler.

La llista segueix amb 'Beauty', protagonitzada per Niecy Nash i Aleyse Shannon; 'The last letter from your lover', dirigida per Augustine Frizzel i protagonitzada per Felicity Jones, basada en la novel·la de JoJo Moyes; la comèdia 'Thunder force', en la qual Melissa McCarthy i Octavia Spencer es converteixen en superheroïnes, o la inquietant 'Distancia de rescate', escrita i dirigida per Claudia Llosa i protagonitzada per María Valverde i Dolores Fonzi. Idris Elba protagonitza el 'western' 'The harder they fall', produït per Jay Z; Priyanka Chopra, el drama 'Tigre blanco'; i Kelvin Harrison Jr., el drama legal 'Monster'.

Altres estrenes van dirigides als més cinèfils, com 'Malcolm & Marie', dirigida per Sam Levinson i protagonitzada per Zendaya i John David Washington; el ja anunciat 'biopic' de Marilyn Monroe 'Blonde', encarnat per Ana de Armas i produït per Brad Pitt, o 'The hand of God', escrita i dirigida per Paolo Sorrentino. El públic més jove podrà continuar disfrutant de títols ja coneguts, com ara 'The kissing booth 3', protagonitzada per Joey King i Jacob Elordi, i 'A todos los chicos que me enamoré: Para siempre', amb Lana Condor i Noah Centineo.

I per veure en família 'El día del sí', amb Jennifer Gardner i Edgar Ramírez; 'Double dad'; 'Back to the outback', o el musical 'Tick, tick? BOOM!', dirigit per Lil Manuel Miranda. Quant a les produccions espanyoles, destaquen les comèdies romàntiques 'Fuimos canciones', dirigida per Juana Macías i protagonitzada per María Valverde i Álex González, i 'Loco por ella', dirigides per Dani de la Orden i protagonitzada per Álvaro Cervantes i Susana Abaitua.

El 'thriller' dirigit per Lluís Quílez i protagonitzat per Javier Gutiérrez i Karra Elejalde 'Bajocero'; la comèdia nadalenca 'A mil kilómetros de la Navidad', dirigida per Álvaro Fernández Armero i protagonitzada per Tamar Novas, i l'acció adrenalínica d''XTREMO', amb Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas, Andrea Duro i Sergio Peris-Mencheta. Netflix també destaca el nou especial de comèdia 'Odio', de Dani Rovira, en el qual l'actor aporta la seva visió sense filtres sobre l'ésser humà en aquests temps.