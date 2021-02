Aquest és el salari dels presentadors que més cobren a Espanya

Des que El Mundo va publicar el contracte de Leo Messi amb tot luxe de detalls, la polèmica sobre els salaris dels esportistes ha estat servida. Cobren massa els futbolistes? I què passa amb el sou d'altres treballadors de sectors com el televisiu que cada any s'embutxaquen milions d'euros? Gràcies a un article de Business Insider, podem fer un complet repàs als sous dels presentadors de televisió que millor cobren a Espanya.

1. Pablo Motos: Per cada any a El Hormiguero s'emporta fins a 4 milions d'euros. La seva productora va facturar el 2018 fins a 22,5 milions d'euros.

2. Ana Rosa Quintana: Amb un sou anual situat entre els 3 i els 4 milions d'euros. És la millor pagada de Telecinco.

3. Jorge Javier Vázquez: S'emporta cada any fins a 3 milions d'euros, sense comptar amb els seus negocis vinculats al teatre.

4. Jesús Vázquez: També s'embutxaca 3 milions d'euros cada any, tot això comptant que a Mediaset no té actualment grans projectes en marxa (excepte Mujeres y Hombres y Viceversa).

5. Jordi González: Encarregat de molts debats de "reallities", suma 2,5 milions d'euros cada any.

6. Susana Griso: L'altra reina dels matins, guanya 2 milions d'euros a l'any.