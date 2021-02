El polèmic rètol de TVE: "Elionor se'n va d'Espanya, com el seu avi"

La Casa Reial ha fet públic avui un comunicat explicant que la Princesa Elionor cursarà el Batxillerat internacional a Gal·les per decisió dels Reis.

El magazin matinal de La 1 de TVE ha informat de la notícia amb un rètol que no has passat desapercebut i que ha generat polèmica: "Elionor se'n va d'Espanya, com el seu avi".

Molts han entès que s'equiparava el viatge d'estudis de la Princesa d'Astúries i de Girona amb els escàndols que afecten el rei emèrit, que està essent investigat a Espanya i Suïsssa.

L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha emès un comunicat lamentant "profundament el greu error que s'ha produït" i ha anunciat "mesures immediates" perquè "els responsables d'aquesta equivocació siguin rellevats dels seus llocs".

L'emissió del rètol, ha dit Mateo, suposa "una greu irresponsabilitat que no pot entelar el compromís indestructible de RTVE amb la defensa dels valors constitucionals i de les institucions de l'Estat i sobre totes elles, la Corona".

El PP, Cs i Vox exigeixen responsabilitats

Des del PP el seu sotssecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, lamenta la "deriva dels responsables polítics de RTVE que", afirma, "sembla no tenir límits". Exigeix "explicacions urgents, una rectificació i que es derivin responsabilitats".

"TVE no és la televisió de Sánchez i Iglesias, ha de ser la televisió de tots els espanyols. I avui han tornat a travessar una altra línia vermella més atacant a la Princesa d'Astúries", va afegir.

Des de Ciutadans, la Consellera de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, Marta Rivera, considera que l'assumpte "salta totes les línies de la decència" i recorda que la Princesa Elionor és menor d'edat. El seu company, l'eurodiputat José Ramón Bauzá, ha reclamat la dimissió de tota la cúpula de RTVE.

Macarena Olona, secretària general del grup parlamentari de Vox, s'ha referit al rètol emès en el programa La Hora de la 1, afirmant: "Es pot ser més miserable?".