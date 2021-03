Netflix: adéu a compartir comptes?

Netflix està duent a terme una prova per limitar l'ús dels comptes compartides a la plataforma. Les alarmes van saltar fa uns dies quan alguns dels usuaris del gegant de l''streaming' es van trobar un missatge en el seu dispositiu que deia: "Si no vius amb el propietari d'aquest compte, necessites el teu propi compte per seguir mirant". Aquest moviment indica la intenció per part de la companyia de canviar la política d'ús de comptes compartits i acabar amb l'ús per part dels no convivents. Fins ara, es podien tenir fins a cinc perfils diferents i fins a quatre dispositius al mateix temps amb la subscripció premium.

'The Hollywood Reporter' cita una font familiaritzada amb les proves que explica que la implementació varia d'un país a un altre i indica que la voluntat és ajudar a protegir als subscriptors de problemes de seguretat que poden sorgir per l'ús no autoritzat del seu compte.

En qualsevol cas, avui la plataforma dona l'opció de verificar la identitat a través d'un correu electrònic o d'un missatge de text al propietari del compte que haurà d'introduir a la plataforma. Al seu torn, també dona l'opció de verificar més endavant. En aquest cas, l'usuari pot seguir veient la plataforma fins a nou avís. A més, Netflix també dona una tercera opció: crear un compte nou amb 30 dies de prova sense cost.