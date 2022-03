Al cor de Figueres, a la Rambla, trobem un indret especial, un univers que ens transporta a la infància, i que a la vegada ens permet viatjar en el temps: el Museu del Joguet de Catalunya. Situat a les dependències de l’antic Hotel París, el museu compta amb una important col·lecció de joguines, jocs i altres elements. Actualment, n’exhibeix més de 4.000, i descobrim baldufes, teatrets, avions, ossets i, fins i tot, els caps dels antics gegants de la ciutat.

I és que endinsar-se al Museu del Joguet és tota una experiència màgica que ens permet gaudir de moments inoblidables: descobrir amb nostàlgia els joguets dels nostres avantpassats, conèixer l’avenç tècnic i científic a l’hora de dissenyar els jocs i joguines i rememorar esdeveniments històrics i moviments artístics.

El museu fundat per Josep Maria Joan Rosa data de 1982, i des del primer moment, els fons es va incrementar amb diverses donacions, tant de persones anònimes com de rellevants personalitats com Salvador Dalí, Federico García Lorca, Joan Brossa, Carles Fages de Climent, Joan Miró i Roser Capdevila, entre moltes altres.

Si teniu ocasió, passegeu pel Museu del Joguet de Catalunya, observeu tots els racons; amaguen sorpreses.