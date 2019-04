Oppo Ren, els primers telèfons 5G del mercat europeu

Oppo va presentar ahir a Zuric (Suïssa) la seva nova família de «smartphones», Ren, amb un dispositiu de gamma alta que es corona com el primer mòbil del mercat europeu amb connectivitat 5G, alhora que incorpora la seva càmera principal de triple sensor amb zoom híbrid de deu augments, una tecnologia que la companyia xinesa havia presentat mesos abans en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Aquest nova família està composta per tres membres: Ren 5G, que estarà disponible a Suïssa a partir de finals del mes de maig per 899 euros; Ren 10x Zoom, que arribarà al mercat europeu a principis de juny per 799 euros (aquests dos primers models tenen 8 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge); i el model més bàsic, Oppo Ren, que es vendrà des del 10 de maig en dues configuracions (6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB), a partir dels 499 euros.



Càmera

La càmera del Ren 5G i del Ren 10x Zoom té com a sensor principal un model Sony IMX 586 de 48 megapíxels i amb obertura de f/1.7, i a més s'hi afegeix una altra lent secundària de 8 MP i obertura de f/2.2 i una tercera que funciona com a periscopi, i que permet dur a terme zoom de deu augments sense cap pèrdua de qualitat, tal com ha explicat la companyia durant l'esdeveniment de presentació. D'aquesta manera, OPPO segueix els passos de Huawei, que amb el zoom de 10 augments de la seva P30 Pro fa un pas més en l'evolució de la fotografia mòbil. Així mateix, incorpora per mitjà d'un programari un mode Ultra nit 2.0 i enregistrament de vídeos en 4K a una velocitat de 60 fps.

L'Oppo Ren 10x Zoom té un processador Snapdragon 855 de Qualcomm i integra el mòdem X50, la qual cosa garanteix en la versió premium suport per al 5G. No obstant això, a Espanya les xarxes 5G encara no estan desplegades i els operadors no ofereixen aquest servei als seus clients, per la qual cosa de moment els usuaris no poden fer ús d'aquest avanç que incorpora el nou terminal de la companyia xinesa.



Suïssa, a l'avantguarda

El país europeu que sembla estar a l'avantguarda del 5G és Suïssa, en què l'operador de telecomunicacions Swisccom anunciava recentment la venda dels primers dispositius 5G, que es connectaran en una freqüència provada en la banda de 3,5 GHz gràcies a la tecnologia de Qualcomm. OPPO ja és oficialment el primer en arribar, encara que el seguiran en els propers mesos LG, Samsung i Huawei. «Suïssa serveix com a exemple per testar la tecnologia en els nostres productes», expliquen des d'OPPO.