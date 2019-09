Millor posar-se en mans d'un metge que de sis cabeces d'alls

l saben aquell que diu que un guru de la medicina alternativa es troba entre la vida i la mort i comença a demanar auxili? El tio vinga cridar: «Algú em pot ajudar?». En aquestes que apareix un seu col·lega i li assegura: «No et preocupis, pren-te tres alls, unes gotes de lleixiu i aquestes herbes i veuràs com això del cor se't curarà». El tio s'ho rumia i diu:

- Que hay alguien más?

Les medicines alternatives són molt maques... per recomanar als altres, però quan perilla la pròpia pell millor posar-se en mans d'un metge que d'una cabeça d'alls. Que li preguntin a Josep Pàmies, cèlebre per la seva defensa de la pseudociència i de les teràpies alternatives amb plantes. El cap de setmana passat, a Olot, va patir una «petita lesió coronària». Pàmies va oblidar les plantes -assegura en la seva web que les malalties del cor s'han de tractar menjant sis alls crus en dejú, amb una torrada- i va anar a urgències de l'hospital Trueta de Girona, on li van implantar un stent. Després va estar a l'UCI de l'hospital Arnau Vilanova de Lleida.

Naturalment, el caçador caçat ha rebut tot de crítiques a les xarxes. La majoria, de l'estil d'aquesta: «Per què no es cura amb el lleixiu que ven? No ho curava tot? Vaja xarlatà». I és que en Pàmies, conegut també com l'«engalipador del lleixiu», assegura que la mescla de clorit de sodi i aigua -coneguda com a MMS- pot curar patologies com l'autisme; o que una planta, la Kalanchoe, és més efectiva contra el càncer que la quimioteràpia i, a més, sense efectes secundaris.

Més reaccions a les xarxes: «I per què no s'ha curat a si mateix amb els seus preparats i altres herbes, en lloc d'anar a l'hospital i gastar recursos públics?». Ara bé, d'entre totes, destaca la del doctor Bosch-Barrera, oncòleg de l'ICO al Trueta: «Josep Pàmies ha sofert un infart i ha descobert que l'única planta que els cura és la planta de Cardiologia d'un hospital. Tant de bo després d'aquesta evidència els seus incondicionals deixin de seguir els seus savis i experimentats consells tractant-se només amb plantetes...». Bosch-Barrera és un gladiador contra les teràpies alternatives, més encara quan fa poc més d'un any va veure morir al Trueta una dona que s'havia tractat el càncer d'aquesta manera, fins que ja res va poder fer per la seva vida.

Posats a seguir teories peculiars, un aconsellaria seguir les de l'Institut Nova Història abans que les de gurus de la salut. Al cap i a la fi, defensar arreu que Cervantes era català et fa quedar en ridícul però no et porta a la mort (tret que ensopeguis amb el professor Francisco Rico).

S'ignora si en Pàmies continuarà tan actiu en defensa de les teràpies alternatives o a partir d'ara li farà una mica de vergonya. Segurament seguirà, perquè entabanar continuarà essent fàcil. Vegin un exemple dels missatges que els seus seguidors, lluny de sentir-se estafats, escriuen a les xarxes: «Tot el millor per a tu Pàmies. L'etern Sol t'il·lumini i l'Amor t'envolti i La Llum pura interior guiï el teu camí».

Si és que demanen ser enganyats.