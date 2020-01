La màgia dels Reis

Avui els Reis Mags hauran portat alegria als nens i nenes que, en despertar, hauran vist com alguns paquets ben embolicats feien pila al menjador de la casa esperant ser oberts per mans tremoloses de feliç incontinència. Sortosament, aquesta és una tradició que encara gaudeix de bon predicament entre grans i petits, cosa ben estranya amb tanta festa aliena ja sigui l'arbre substituint el tradicional pessebre o el Pare Noel en lloc de Melcior, Gaspar i Baltasar. A Girona, un bon dia es va decidir d'instal·lar un campament a la zona de les Pedreres que toca la muralla, un lloc adient on els seguicis de Ses Majestats tenen temps per reposar abans de començar la fatigosa cavalcada que els ha de portar pels carrers de la ciutat per després començar la feixuga tasca d'anar casa per casa amb l'escala a coll i deixar els regals que petits i grans han hagut de demanar en llurs cartes.

No sé si entre l'encens, la mirra i l'or els haurà quedat quelcom més al sarró dels desitjos, però espero que a Girona hagin portat la llum al barri de Font de la Pólvora en forma de comptadors blindats a prova d'espavilats i que a Girona + Neta hi hagin deixat nous equipaments, escombres i recollidors perquè puguin treballar a consciència en la neteja dels carrers i places d'aquesta ciutat que, amb el pas del temps, ha anat perdent brillantor sota fulles de tardor, brutícia i abandonament. Suposo que també hauran portat els bancs al carrer Eiximenis que el senyor Pere Heras i Montal reclamava a l'alcaldessa en una carta publicada al darrer número de la revista El Roure on afirmava que s'havia perdut la tranquil·litat del carrer «des que van treure els bancs que, a part de ser força utilitzats, evitaven la imatge de la vorera plena de cotxes aparcats amb total impunitat durant tot el dia, ja que no veiem cap policia municipal que posi ordre a la situació». Ignoro si cap patge va llegir aquesta publicació del Consell Municipal de la Gent Gran però farien bé de tenir en compte alguns dels suggeriments que allí es publiquen amb esperit positiu de col·laboració ciutadana.

A casa, que des de fa un temps hem començat a entrar en aquest món màgic de la lírica, els Reis han estat generosos i ens han portat un parell d'entrades per assistir al concert del violoncel·lista membre de 2Cellos Stjepan Hauser que actuarà al proper Festival de la Porta Ferrada presentant un gran projecte en solitari dins el nou espectacle en exclusiva que anirà acompanyat d'una orquestra simfònica que interpretarà hits de la música clàssica amb partitures de Txaikovski, Puccini, Albinoni, Bach, Mozart, Dvorak, Chopin, etc. El detall dels Reis d'Orient ha tingut la virtut de ser una mena d'avançament d'un estiu que, a banda de Hauser, aquest 2020 portarà a Sant Feliu de Guíxols notables actuacions entre les quals destaquen les del fundador de The Jam i The Style Council Paul Weller, sens dubte una figura imprescindible de la música britànica així com la de Jamie Cullum, que després del seu triomf l'any 2017 torna a l'espai Port per oferir un dels seus electritzants concerts.

El regal de Reis ens ha fet pensar en l'estiu que vindrà però també que el repartiment no sempre és just i equitatiu, ja que és cosa sabuda que mentre uns van a cavall els altres van a peu. Sempre ens quedarà, però, l'esperançada demanda popular: «Salut hi hagi!». Però quina salut? La Quinta de Salut La Alianza ja no existeix. L'anomenada Clínica Onyar ara se'n diu Causse Clinic Girexx i és d'uns francesos que, per cert, els Reis els ha portat un regal en forma d'un parell de metres més d'atura respecte dels edificis confrontants en la línia de cases del carrer del Carme. Amb tot, és ben saludable que l'arribada dels Reis d'Orient sigui celebrada avui com ahir amb renovades il·lusions.